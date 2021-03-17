Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenen R.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Adıyaman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN