Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

17.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:10
Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenen R.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Adıyaman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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