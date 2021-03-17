Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
17.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:10
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
- Adıyaman
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenen R.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Adıyaman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN