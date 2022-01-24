Adıyaman'da fedakar sağlık görevlisi, yolu kardan kapanan evdeki hastayı sırtında taşıdı - Haberler
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Adıyaman'da fedakar sağlık görevlisi, yolu kardan kapanan evdeki hastayı sırtında taşıdı

Adıyaman'da fedakar sağlık görevlisi, yolu kardan kapanan evdeki hastayı sırtında taşıdı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yolu kardan kapalı evindeki ilk müdahalenin ardından, fedakar sağlık görevlisinin sırtına alarak taşıdığı hasta ve yaşlı kadın, yol kenarında bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yolu kardan kapalı evindeki ilk müdahalenin ardından, feda Kar sağlık görevlisinin sırtına alarak taşıdığı hasta ve yaşlı kadın, yol kenarında bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Harmanlı Beldesinde tansiyon hastası olan Fatma Üzdiyen'i (87) yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servisten yardım istedi.

Mahalleye giden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.

Hastaya ilk müdahale evinde yapıldı. Daha sonra ekipteki sağlık görevlilerinden biri, yaşlı kadını sırtında taşıyarak yol kenarında bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Üzdiyen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, 112 Acil, kar, Güncel, Haber

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