Adıyaman'da fazla öğrenci taşıyan okul servisi trafikten men edildi - Haberler
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Adıyaman'da fazla öğrenci taşıyan okul servisi trafikten men edildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da fazla öğrenci taşıyan okul servisi trafikten men edildi

Adıyaman'da okulların açılması sonrası servis araçlarında denetimlerini artıran polis ekipleri, 27 öğrenci taşıyan servise para cezası uyguladı, araç trafikten men edildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da okulların açılması sonrası servis araçlarında denetimlerini artıran polis ekipleri, 27 öğrenci taşıyan servise para cezası uyguladı, araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte öğrenci servislerine yönelik uygulamalarını artırdı.

Yeni Mahalle 3'üncü çevre yolunda denetim yapan ekipler, İ.D. idaresindeki 02 S 0466 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Araçta 27 öğrenci taşındığı tespit edildi.

Araçta fazla öğrenci bulunduran sürücüye 1339 lira para cezası uygulayan ekipler, aracı trafikten men etti.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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