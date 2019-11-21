Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor

21.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:50

Adıyaman Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıları yıkmak için çalışma yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Fatih Mahallesi'ndeki

Oduncular Sitesi'nin kuzeyinde bulunan sokakta yolda kalan yapılar kamulaştırılarak yıkımı

gerçekleştirildi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren

yetkililer, mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engellerin yıkılarak

ortadan kaldırıldığını dile getirdi.



Mahalle sakinleri ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA