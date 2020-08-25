Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü
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Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçalaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü
25.08.2020 01:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:14

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçalaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Bilal Çıkar idaresindeki 02 EE 249 plakalı Mercedes marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilçe girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda bulunan yakıt pompasını parçalayan kamyonet daha sonra takla atarak ters döndü. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü Bilal Çıkar yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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