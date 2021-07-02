Adıyaman'da eylem yapan tütün üreticileri Vali Çuhadar ile görüştü
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Adıyaman'da eylem yapan tütün üreticileri Vali Çuhadar ile görüştü

Adıyaman'da eylem yapan tütün üreticileri Vali Çuhadar ile görüştü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da tütün üreticisi ve satıcıları, yaptıkları protesto yürüyüşünü Vali Mahmut Çuhadar ile görüşerek sonlandırdı.

Adıyaman'da tütün üreticisi ve satıcıları, yaptıkları protesto yürüyüşünü Vali Mahmut Çuhadar ile görüşerek sonlandırdı.

Kentteki bazı tütün üreticisi ve satıcıları, sorunlarını gündeme getirmek için Oturakçılar Pazarı'nda buluşarak Demokrasi Parkına kadar yürüdü.

Yapılan düzenlemelerle sarmalık tütün ticaretinde sorun yaşadıklarını dile getiren üretici ve tütün satıcıları, daha sonra sloganlar atarak Adıyaman Valiliği'ne geçmek istedi ve bu sırada Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

Bölgeye gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar vatandaşların talep ve isteklerini dinleyip, talepleri en kısa sürede ilgili mercilerle paylaşacağını kaydetti.

Vali Çuhadar ile görüşen ve aralarında CHP İl Başkanı Burak Binzet ile İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan'ın da bulunduğu grup, olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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