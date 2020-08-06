Adıyaman'da evlerde de taziyeler yasaklandı Adıyaman'da evlerde de taziyeler yasaklandı Din görevlileri cenaze sahiplerini uyardı Diyanet İşleri Başkanlığınca, Korona Virüs (Covid-19) normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimat sonrası cenaze namazlarını kıldıran din görevlileri, cenaze sahiplerini korona virüsüne...

Adıyaman'da evlerde de taziyeler yasaklandı

Din görevlileri cenaze sahiplerini uyardı

ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, Korona Virüs (Covid-19) normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimat sonrası cenaze namazlarını kıldıran din görevlileri, cenaze sahiplerini korona virüsüne karşı uyardı. Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Adıyaman genelinde evlerde de taziyelerin yapılması yasaklandı.

Manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen talimat sonrasında cenaze sahipleri uyarılmaya başlandı. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazı öncesi, din görevlisi cenaze sahiplerine Korona Virüsüne karşı dikkatli olunmasını istedi.

Din görevlileri cenaze sahiplerine, "Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının yapılan taziyelerde daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizi salgın döneminde hiçbir şekilde toplu ortamlarda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Şu hastalıktan dolayı taziyelerin yapılmaması ayıp değildir. Evlerde, bahçelerde aynı ortamda bulunulmaması için elimizden geldiğince tedbirlerimizi almamız lazım. Acaba gitmesek kızarlar mı kızmazlar mı diye, bunun bir ayıbı yoktur. Bir telefonla baş sağlığı dilerseniz o sizin için yeterli olur inşallah" dedi.

Din görevlisinin yapmış olduğu uyarılar sonrasında cenaze namazına geçildi.

Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ise, il genelinde taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılması yasaklandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, vatandaşları Korona Virüsüne karşı uyararak hastanelerin ve yoğun bakımların dolduğunu vurguladı.

Başkan Kılınç, "Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA