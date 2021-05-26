Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
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Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Nasırlı köyünde ikamet eden Bekir Coşkun (80) yüksek girişe sahip 1. kattaki evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen Coşkun'un cesedi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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