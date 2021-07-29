Adıyaman'da evinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Adıyaman'da evinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Adıyaman'da evinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evinde kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evinde kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahta Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında N.K'ye ait bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının evinde arama yapan ekipler, kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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