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Son dakika haberleri | Evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Fatih Mahallesi'ndeki tek katlı evin bodrumuna tilki girdiğini gören ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından tilkiyi köpek yakalama aparatıyla tuttu.

Bodrumdan çıkarılan tilki, daha sonra doğaya salındı.

Son dakika haberleri | Evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Son dakika haberleri | Evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Son dakika haberleri | Evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

AA - Güncel

Adıyaman, İtfaiye, Fatih, Güncel, Haber

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