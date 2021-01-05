Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

05.01.2021 23:42 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:46
Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

ADIYAMAN'da, motosikletli 2 kişi, A.B.'ye ait eve pompalı tüfekle ateş açtı.

ADIYAMAN'da, motosikletli 2 kişi, A.B.'ye ait eve pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, olayda yaralanan olmadı. 

Olay, akşam Mara Mahallesi'nde meydana geldi. A.B'ye ait tek katlı evin önüne gelen motosikletteki 2 kişi, pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tüfekten çıkan saçmalarla evin camları kırıldı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı
Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı
Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı
Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Oğuzhan Koç Hülya Avşar
Spor Fatih Terim Samet Aybaba İsmail Kartal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Türk Ocak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 23:47:25. #1.15#
title