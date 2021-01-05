Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

ADIYAMAN'da, motosikletli 2 kişi, A.B.'ye ait eve pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, akşam Mara Mahallesi'nde meydana geldi. A.B'ye ait tek katlı evin önüne gelen motosikletteki 2 kişi, pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tüfekten çıkan saçmalarla evin camları kırıldı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN