Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Adıyaman'da bir evin banyosuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
18.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:22
Adıyaman'da bir evin banyosuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Merkeze bağlı Çimenli Mahallesi'nde yaşayan Gamze Demir, evinin banyosunda yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Demir, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Eve gelen ekip, banyodaki yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kaynak: AA