Adıyaman'da evden hırsızlık
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Adıyaman'da evden hırsızlık

23.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:29
Adıyaman'da evden hırsızlık

ADIYAMAN'da, şüpheli veya şüpheliler girdikleri evden buzdolabı, televizyon ve sobayı çalarak kaçtı.

ADIYAMAN'da, şüpheli veya şüpheliler girdikleri evden buzdolabı, televizyon ve sobayı çalarak kaçtı.

Olay, öğleden sonra Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Akata, kendisine ait müstakil eve geldiğinde kapıyı açık gördü. İçerinin dağınık olduğunu fark eden Akata, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleriyle içeri giren Akata, buzdolabı, televizyon ve sobasının çalındığını belirledi. Evde parmak izi incelemesi yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Ev sahibi Mustafa Akat, "Dışarıdaydım ve eve geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. Hemen polise haber verdim ve içeri girdiğimde buzdolabı, televizyon ve sobamın çalındığını gördüm. Umarım yakalanırlar" dedi.


Adıyaman'da evden hırsızlık
Adıyaman'da evden hırsızlık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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