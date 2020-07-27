Adıyaman'da evden hırsızlık Adıyaman'da evden hırsızlıkADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, bir evden iki cep telefonu ve bin 500 lira para çalındı.

Adıyaman'da evden hırsızlık

ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, bir evden iki cep telefonu ve bin 500 lira para çalındı.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Erdal Büyüktaş, dairesinin kapısını açık olarak görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, evde arama yaptı. Yapılan aramada bin 500 lira ile 2 cep telefonunun çalındığı saptandı.

Apartman sakinlerinin ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA