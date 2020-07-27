Adıyaman'da evden hırsızlık ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, bir evden iki cep telefonu ve 1500 lira para çalındı.

ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, bir evden iki cep telefonu ve 1500 lira para çalındı. Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Erdal Büyüktaş, dairesinin kapısını açık olarak görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, evde arama yaptı. Yapılan aramada 1500 lira ile 2 cep telefonunun çalındığı saptandı. Apartman sakinlerinin ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Apartman sakinlerinin ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kaynak: DHA