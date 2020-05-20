Adıyaman'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Bazı vatandaşların ise ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkarken maske ve eldiven taktıkları gözlendi.

Kaynak: AA