Adıyaman'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Adıyaman'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Yangın, Güncel, Haber

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