Adıyaman'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi Adıyaman'da bir evde çıkan yangında, baba ve engelli 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında, baba ve engelli 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde Abdullah F'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında, dumandan etkilenen baba Abdullah ile engelli çocukları Burak ile Funda F. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA