Adıyaman'da ev yangını korkuttu
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Adıyaman'da ev yangını korkuttu

Adıyaman'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın korkuttu.

15.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:12
Adıyaman'da ev yangını korkuttu

'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Caddesi 813. Sokakta yabancı uyruklu Mustafa Elkafir'e ait olan iki katlı evin birinci katında elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri oturma odasından başlayan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


İtfaiye ekiplerinin bir süre söndürdüğü yangında evde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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