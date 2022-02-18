ADIYAMAN'DA EV YANGINI - Haberler
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ADIYAMAN'DA EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, kimsenin oturmadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ADIYAMAN'da, kimsenin oturmadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın kimsenin yaşamadığı ikinci katında bilinmeyen nedendenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

ADIYAMAN'DA EV YANGINI

ADIYAMAN'DA EV YANGINI

ADIYAMAN'DA EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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