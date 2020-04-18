ADIYAMAN'DA EV YANGINI ADIYAMAN'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

ADIYAMAN'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde, Hasan Kara'ya ait olan ait olan tek katlı evde çıktı. Heniz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildiri. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA