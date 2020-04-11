Adıyaman'da ev yangını Adıyaman'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akpınar Köyü Çınarcık mezrasında Abdurrahman Özer'e ait iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında herhangi can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA