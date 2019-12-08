08.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:15

Adıyaman'da ev yangını

ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın 1'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz'a ait 3 katlı binanın 1'nci yangını fark eden Yılmaz, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hala gelirken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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