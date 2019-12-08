Adıyaman'da ev yangını
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Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da ev yangınıADIYAMAN'da, 3 katlı binanın 1'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

08.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:15
Adıyaman'da ev yangını

'da ev yangını

ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın 1'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam 'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz'a ait 3 katlı binanın 1'nci yangını fark eden Yılmaz, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hala gelirken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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: Adıyaman'da ev yangını
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