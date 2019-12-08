Adıyaman'da ev yangını
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Adıyaman'da ev yangını

Yangın çıkan evin görüntüsü İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Adıyaman'da ev yangını Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.12.2019 22:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:55
Adıyaman'da ev yangını

Yangın çıkan evin görüntüsü

ekiplerinin yangını söndürme çalışması 'da ev yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Şevket Y'ye ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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: Adıyaman'da ev yangını
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