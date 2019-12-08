Adıyaman'da ev yangını
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Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:04
Adıyaman'da ev yangını

'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 'nde Şevket Y'ye ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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