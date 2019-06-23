ADIYAMAN'DA EV YANGINI

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan K.'ye ait evin mutfak bölümünde dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfakta bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadına ise sağlık ekipleri tarafından oksijen takviyesi yapıldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA