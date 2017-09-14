Adıyaman'da ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 2 yaralı

İkametin pencere ve kapı camları kırıldı



ADIYAMAN - Adıyaman'da, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesinde ev sahibi ile kiracı arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavgaya karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların olay yerinden uzaklaşması sonrası olay yerine gelen ev sahibinin yakınları tarafından ikametin pencere ve kapı camları kırıldı. Camların kırılması üzerine olay yerine yeniden polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıslar olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.