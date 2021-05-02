Adıyaman'da esnafa nakdi destek
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Adıyaman'da esnafa nakdi destek

Adıyaman'da esnafa nakdi destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediyesi, pandemi sürecinde işyeri kapatıldığı için büyük sıkıntı yaşayan esnaflara nakdi destekte bulundu.

Adıyaman Belediyesi, pandemi sürecinde işyeri kapatıldığı için büyük sıkıntı yaşayan esnaflara nakdi destekte bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın, korona virüs salgının yayılımını azaltmak için faaliyetleri genelge ile durdurulan kıraathane, kantin, lokanta ve tatlıcı esnafına bin TL nakdi yardımda bulunulduğunu dile getirdi.

483 esnafa yapılacak nakdi yardımla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı etkilenen vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Şu ana kadar birçok kesime yaptığımız ayni ve nakdi yardımlarımızın sonuncusunu pandemiden en fazla etkilenen meslek grupları olan kıraathaneci, kantinci, lokantacı ve tatlıcı esnafına yapıyoruz. İl merkezimizde hizmet veren bu meslek grubundaki 483 esnafımıza bin TL nakdi para dağıtımı başladı. Bu süreçte hemşerilerimizin sıkıntılarının çözülmesi için bir nebze olsun gayret gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Esnaf odalarımızla ortak yürüttüğümüz bu çalışmamız devam edecek ve inşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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