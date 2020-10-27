Adıyaman'da eşeğin tekmelediği yaşlı adam ağır yaralandı
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Adıyaman'da eşeğin tekmelediği yaşlı adam ağır yaralandı

27.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:23
Adıyaman'da eşeğin tekmelediği yaşlı adam ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, binmek istediği eşeğin tekme attığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, binmek istediği eşeğin tekme attığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Güngörmüş köyünde yaşayan Yusuf Mancak (70), bahçeye gitmek için evinin önünde binmeye çalıştığı eşeğin tekme atması sonucu düştü.

Göğsüne aldığı darbeyle yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gerger Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mancak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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