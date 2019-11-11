Adıyaman'da erkek cesedi bulundu
Adıyaman'ın Gerger ilçesi Seyitmahmut köyü yakınlarında erkek cesedi bulundu.
11.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:44
Adıyaman'ın Gerger ilçesi Seyitmahmut köyü yakınlarında erkek cesedi bulundu.
Köyün yakınındaki dağın yamacında, yakınları, Ahmet Tutuş'un yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tutuş'un öldüğünü belirledi.
Tutuş'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA