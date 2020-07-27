Adıyaman'da erik hasadı
Adıyaman'da erik hasadıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde alternatif ürün olarak ekilen erik hasadına başlandı.
27.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:08
Adıyaman'da erik hasadı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde alternatif ürün olarak ekilen erik hasadına başlandı.
Kahta'nın Tuğrul köyünde 100 dönümlük alan üzerinde kurduğu bahçede 5 ayrı türden dikilen erik fideleri meyve verdi. Meyvelerin hasadına başlanmasının ardından araziye giden İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kentte erik üretiminin farkındalık oluşturduğunu kaydetti.
Kaynak: DHA