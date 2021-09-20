Adıyaman'da engellilere evde Kur'an eğitimi

ADIYAMAN'da, İl Müftülüğü Engelli Hizmetler Koordinatörlüğü, bedensel engellilere evde Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor. Engelli Hizmetler Koordinatörü Ali Çelik, müracaat eden 17 kişiye haftada 2 gün eğitim verdiklerini söyledi.

Adıyaman İl Müftülüğü bünyesindeki Engelli Hizmetler Koordinatörlüğü, dışarı çıkamayan ancak Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen engellilere destek oluyor. Görevliler ile cami imamları, engellilere haftanın 2 günü evlerinde 2 saat Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Adıyaman merkez ile ilçelerdeki 742 engelliden 17'sinin Kur'an öğrenmek için başvuruda bulunduğunu belirten Engelli Hizmetler Koordinatörü Çelik, "Bu öğrencilerimiz bedensel engelli oldukları için evden dışarı çıkamıyor. Şu anda 17 öğrencimizin haftada 2 gün evlerine gidiyoruz ve kendilerine dersler veriyoruz" dedi.

Caner Eren'in babası Bilal Eren de oğlunun Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini ve kendilerine evde eğitim imkanı sağladıkları için müftülüğe teşekkür etti.