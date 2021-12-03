Adıyaman'da engellilere akülü sandalye dağıtıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı engellilere akülü sandalye dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Altınşehir Belediye Sosyal Tesisleri'nde engelli vatandaşlar ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada engellilerin sorunlarını dinleyen başkan Kılınç, engellilere yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti.

Daha sonra Başkan Kılınç Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören hidrosefali ve bedensel engelli Kardelen Sinan'ı ziyaret ederek kendisine akülü sandalye hediye etti.

Burada başkan Kılınç öğrencilere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün öneminden bahsederek her sağlıklı bir bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.

Engellilerden Kardelen Sinan ise kendisine hediye edilen akülü sandalyeden dolayı teşekkür etti.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan Işık ailesinin en küçük oğlu olan 12 yaşındaki hidrosefali ve bedensel engelli Ali Işık'ı ziyaret eden Başkan Kılınç Işık'a doğum günü pastası ile akülü sandalye hediye etti.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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