Adıyaman'da engellilere akülü sandalye dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da engellilere akülü sandalye dağıtıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da engellilere akülü sandalye dağıtıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı engellilere akülü sandalye dağıtımı yapıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı engellilere akülü sandalye dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Altınşehir Belediye Sosyal Tesisleri'nde engelli vatandaşlar ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada engellilerin sorunlarını dinleyen başkan Kılınç, engellilere yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti.

Daha sonra Başkan Kılınç Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören hidrosefali ve bedensel engelli Kardelen Sinan'ı ziyaret ederek kendisine akülü sandalye hediye etti.

Burada başkan Kılınç öğrencilere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün öneminden bahsederek her sağlıklı bir bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.

Engellilerden Kardelen Sinan ise kendisine hediye edilen akülü sandalyeden dolayı teşekkür etti.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan Işık ailesinin en küçük oğlu olan 12 yaşındaki hidrosefali ve bedensel engelli Ali Işık'ı ziyaret eden Başkan Kılınç Işık'a doğum günü pastası ile akülü sandalye hediye etti.

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

 Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1600 yıllık dokuma atölyesi bulundu

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1600 yıllık dokuma atölyesi bulundu

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title