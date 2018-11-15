Adıyaman'da Engelli Çocuklara Yetenek Testi Uygulaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Adıyaman'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, yaptığı açıklamada, bakanlığın başlattığı yetenek tespiti çalışmalarında sağlıklı çocukların yanı sıra engelli çocukların da yeteneklerini test ettiklerini ifade etti.

Engelli çocukların spora ilgili ve istekli olduğunu ayrıca yetenekli olanların da olduğunu dile getiren Keleş, "Bu konuda aileler eğer engelli çocuklarında spora karşı bir ilgi ya da yetenek görüyorsa bizlerle irtibata geçebilirler. Amacımız ilimizde engelli ya da normal tüm çocuklarımızı bu testlere tabi tutmak ve aralarında başarılı olanları tespit etmektir." ifadelerini kullandı.