Adıyaman'da enerji nakil hattı yapım işi ihalesi yapılacak - Haberler Ekonomi
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Adıyaman'da enerji nakil hattı yapım işi ihalesi yapılacak

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Adıyaman'da enerji nakil hattı yapım işi ihalesi yapılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Adıyaman Bölge Müdürlüğüne ait tüm üretim sahalarının enerji nakil hattı yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile Adıyaman Bölge Müdürlüğüne ait tüm üretim sahalarının enerji nakil hattı yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Adıyaman Bölge Müdürlüğüne ait tüm üretim sahalarının enerji nakil hattı yapım işi 3 yıllığına açık ihale usulüyle ihale edilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhale, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açık olacak.

İhale dokümanı www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilecek veya ihale@tpao.gov.tr adresinden elektronik posta yoluyla istenebilecek.

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.

Şartname bedeli 400 lira olarak belirlenen ihale, Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünün Ankara'daki Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı binasının toplantı salonunda 30 Eylül Perşembe günü saat 15.30'da yapılacak.

Teklifler, ihale saatine kadar TPAO'ya elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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