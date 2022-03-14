Adıyaman'da emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı - Haberler

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Adıyaman'da emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

İçişleri Bakanlığınca 'bi hareketine bakar hayat' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adıyaman'da vatandaşlar, simülasyon aracı içinde emniyet kemeriyle kaza deneyimi yaşadı.

ADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca 'bi hareketine bakar hayat' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adıyaman'da vatandaşlar, simülasyon aracı içinde emniyet kemeriyle kaza deneyimi yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesince, Demokrasi Parkı'nda vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Vatandaşlar, simülasyon aracına binerek emniyet kemeri takıldığında kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Demokrasi, Adıyaman, Güncel, Haberler

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