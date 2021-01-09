Adıyaman'da elini iş makinasına kaptıran çiftçi hastanede tedavi altına alındı
09.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:10
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elini gübre serpme makinasına kaptıran çiftçi hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elini gübre serpme makinasına kaptıran çiftçi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Köseler köyünde yaşayan Hasan Maçin (20), bahçesine gübre attığı sırada elini gübre serpme makinasına kaptırdı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya