Adıyaman'da Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

27.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:56

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonrası başlayan yardım kampanyasına ilçe halkı ilgi gösterdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Elazığ'daki depremzedelere yardım etmek için kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanya duyurusunu ardından ilçe halkının imkanları ölçüsünde depremzedeler için seferber olduklarını anlatan Yıldırım, "Ekiplerimizle gelen yardımların tasnifini yaparak en kısa sürede depremzede vatandaşlarımıza ileteceğiz. Sosyal duyarlılık örneği gösteren tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemiz maalesef Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor. Olası depremlere karşı belediye olarak diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak ciddi tedbirler alacağız. Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Belediye olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yardım kampanyasına destek olan Murat Şahin ise depremden etkilenen Elazığ halkının yanında olduklarını belirterek, "Biz de depremden etkilenen kardeşlerimize yardım amaçlı evimizde verebileceğimiz kıyafet battaniye gibi eşyaları belediyemize teslim ettik. Depremzede vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA