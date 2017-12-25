Adıyaman'da Ekt Cihazı Kullanılmaya Başlandı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde Türkiye standartlarına uygun Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) cihazı kullanılmaya başlanıldı.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete giren ve halk arasında şok tedavisi diye bilinen Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) yöntemi sayesinde birçok psikiyatri hastası artık farklı illere gitmeden Adıyaman'da tedavi olabilecek. Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) yöntemini açıklayan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Bekir Eğilmez, "EKT (Elektro konvulsifterapi) psikiyatri alanında psikofarmakolojinin gelişiminden önce 1930'ların sonunda klinik kullanıma girmiştir. EKT günümüzde de en etkin tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. En sık olarak ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya yan etkiler nedeniyle ilaç kullanamayan, intihar riski bulunan depresyon hastaları ile halüsinasyon ve hezeyanları ağırlaşmış psikotik durumlarda kullanılır. EKT'nin özellikle ağır depresyon hastalarındaki etkinliği kesin ve tartışmasızdır. EKT sırasında hasta kısa etki süreli anestezi ile uyutulur ve ağrı duyması engellenir. Hasta uyutulduktan sonra beyni uyarmak amacıyla her iki şakak bölgesinden çok küçük miktarda elektrik akımı uygulanır. İşlem sırasında hasta ağrı hissetmez. Beyinde oluşan uyarı 15-45 saniye sürer. Anestezi ile birlikte toplam işlem süresi yaklaşık 15 dakikadır. Hasta şikayetlerinin belirgin olarak azalması için EKT'nin 8 ila 12 seans arasında uygulanması gerekir. Uygulama sıklığı genellikle iki günde birdir" dedi.



Hastane Yöneticisi Doç.Dr. Fatih Doğan, "Hastanemize kazandırmış olduğumuz Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) cihazı hastanemiz, Adıyaman'ımız ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra hastalarımız farklı illere gitmeden Hastanemizde tedavi imkanı bulacaklar. EKT cihazımızın temin edilmesine katkıda bulunan ve bu hizmeti sunan bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN