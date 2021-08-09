Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
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Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADIYAMAN'da, ekmek fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekibinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

ADIYAMAN'da, ekmek fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekibinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ekmek üretimi yapılan fabrikada öğleden sonra yangın çıktı. Fırından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, fabrikada maddi zarara yol açtı.

Yangın sonrası açıklamada bulunan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, can kaybının olmadığını belirterek yangına kısa sürede müdahale ettiklerini ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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