Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ekmek fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ekmek fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, gazetecilere, yangında can kaybının olmadığını ve fabrikada hasar oluştuğunu söyledi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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