Adıyaman'da ekmeğe zam geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da ekmeğe zam geldi

Adıyaman'da ekmeğe zam geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da pide ve somun ekmeğine 50 Krş zam yapılarak 2 TL oldu.

Adıyaman'da pide ve somun ekmeğine 50 Krş zam yapılarak 2 TL oldu.

Adıyaman Fırıncılar Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine ekmeğe zam yapılması için başvuruda bulundu. Odanın önerisini görüşen komisyon üyeleri ekmeğe zam yapılmasını onayladı.

Adıyaman'da 180 gram pide ekmeği 2 TL'ye, 230 gram somun ekmeğinin ise 2 TL'ye yükseltildi.

Daha önceden 180 gramı 1.50'den satılan pide ekmeği bundan sonra 200 gram olarak ayarlanarak 2 TL'ye, 200 gram olarak satılan somun ekmeğinin ise 230 gram yapılarak 2 TL'ye satılacak.

Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Kadir Akbaş, son zamanlarda elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 15'lik zam ve torbasını daha önceden 135 TL'ye aldıkları unu şimdi 180 TL'ye almalarından dolayı ekmeğe zam yapıldığını söyledi. Başkan Akbaş, ekmeğe yapılan zam ile birlikte ekmekte gramajında yükseltildiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da ekmeğe zam geldi
Adıyaman'da ekmeğe zam geldi
Adıyaman'da ekmeğe zam geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ezgi Mola Düm Tek Tek Mesut Akusta
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da ekmeğe zam geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:50:00. #1.14#

title