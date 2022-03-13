Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi
Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.
ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:"İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir."
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel