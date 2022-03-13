Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Haberler

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Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir."


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Pazartesi, Adıyaman, 14 Mart, kar, Güncel, Haberler

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