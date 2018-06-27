Adıyaman'da Eğitim Uçağının Düşmesi

Adıyaman'da Eğitim Uçağının Düşmesi

Adıyaman'daki eğitim uçağının düşmesinin ardından Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) konser iptal edildi.

Adıyaman'da Eğitim Uçağının Düşmesi

Adıyaman'daki eğitim uçağının düşmesinin ardından Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) konser iptal edildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada, bu akşam düzenlenecek mezuniyet töreni sonrasındaki Sunshine Band konserinin iptal edildiği bildirildi.

Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.

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