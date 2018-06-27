Adıyaman'da Eğitim Uçağının Düşmesi
Adıyaman'daki eğitim uçağının düşmesinin ardından Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) konser iptal edildi.
Adıyaman'daki eğitim uçağının düşmesinin ardından Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) konser iptal edildi.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada, bu akşam düzenlenecek mezuniyet töreni sonrasındaki Sunshine Band konserinin iptal edildiği bildirildi.
Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.