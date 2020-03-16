Adıyaman'da eczaneler denetlendi Adıyaman'da zabıta ve ticaret müdürlüğü personeli tarafından eczane, ecza depoları ve medikallerdeki fiyatlar denetlendi.

Adıyaman'da zabıta ve ticaret müdürlüğü personeli tarafından eczane, ecza depoları ve medikallerdeki fiyatlar denetlendi.



Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki eczanelerdeki dezenfektan, maske gibi malzemelerin fiyatları denetlendi.Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, Ticaret Bakanlığının resmi yazıları doğrultusunda eczaneler, ecza depoları ve medikallerde fiyatları kontrol etti.



Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini de söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA