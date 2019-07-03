Adıyaman'da e-spor da temsil edilecek

İnternet üzerinden sanal ortamda CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive) Adıyaman'ın profesyonel ilk ve tek takımı Yaman E-Spor'un lansmanı gerçekleştirildi.

Noble Strike isimli takım adını Yaman E-Spor olarak değiştirdi. Takımın tanıtımına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çok sayıda kişi katıldı.

Beş oyuncu ve bir koç ile toplamda 6 kişi ile turnuvada mücadele eden Yaman E-Spor 9 takım içerisinde 6 takımı eleyerek yarı final oynamaya hak kazandı.

Kulüp Kaptanı ve Genel Menajeri Muhammet Delibaş, takımın 15 gün boyunca kurulma aşamasını tamamladıklarını ve ilk turnuvada finale çıkma başarısını gösterdiklerini dile getirdi

Kulüp Başkanı Selçuk Pala ise konuşmasında, "Bizler ilk günden beri gençlerimize destek olarak Adıyaman'a e-sporu getirmek için uğraştık ve başardık" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, gençlerin sportif faaliyetlerini desteklediklerini ancak bilgisayar başında fazla zaman geçirmemelerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA