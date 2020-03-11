Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek
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İpekyolu, Adıyaman, İhracat, Güncel

Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek

Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman'da devam edecek.

11.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:10
Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek

Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman'da devam edecek.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, E-ihracat uzmanları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi iş çevreleri ile Adıyaman'da düzenlenecek "İpekyolu E-İhracat Konferansı 2020"de buluşacak.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 17 Mart 2020 Salı ATSO binasında yapılacak.

Etkinlikte, firmalara e-ihracat konusunda son gelişmelerin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılacak.

Kaynak: AA

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