Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman'da devam edecek.

Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman'da devam edecek.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, E-ihracat uzmanları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi iş çevreleri ile Adıyaman'da düzenlenecek "İpekyolu E-İhracat Konferansı 2020"de buluşacak.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 17 Mart 2020 Salı ATSO binasında yapılacak.

Etkinlikte, firmalara e-ihracat konusunda son gelişmelerin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılacak.

Kaynak: AA