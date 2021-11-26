Duruşma sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Duruşma sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da görülen dolandırıcılık duruşması sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da görülen dolandırıcılık duruşması sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Adıyaman Adliyesi'nde görülen bir dolandırıcılık davası sonrasında taraflar arasında adliye bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. aldığı bıçak darbesiyle T.A. ise darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Duruşma sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Duruşma sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Duruşma sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Duruşma sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Duruşma sonrası çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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