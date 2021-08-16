Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği 07 FHD 56 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, maske içerisine gizlenmiş 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.E, Y.Ç. ve A.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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