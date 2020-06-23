Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.A. ile Ö.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA